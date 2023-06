Littérature : « Dieu m’a sauvé par sa parole » de l’Abbé Luc Lambert présenté au public

Ecouter cet article Ecouter cet article

La paroisse saint Jean Baptiste de Nzeng-Ayong dans le 6ème arrondissement de Libreville, a servi de cadre le vendredi 16 juin 2023 à la présentation de l’ouvrage de l’Abbé Luc Lambert Obiang Nkogho. Paru aux Éditions les chercheurs de Dieu et intitulé « Dieu m’a sauvé par sa parole », ce livre répond aux problématiques de quiconque traversant des situations difficiles.

C’est devant une assemblée noire de monde et un parterre de journalistes que le vernissage a eu lieu. Comptant plus de 200 pages, cette œuvre autobiographique met en exergue les épreuves traversées et surmontées par l’auteur au cours de sa vie. Écrit en 2016 publié en 2023, ce n’est autre qu’un enseignement biblique adressé aux hommes qui passent par « le désert ».

Pour avoir la victoire sur les puissances des ténèbres et les circonstances de la vie, Luc Lambert Obiang conseille de « confesser la parole de Dieu ». Car dans le récit des tentations de Jésus dans le désert, ce dernier à la victoire seulement par la confession du nom au-dessus de tous les noms. L’auteur n’hésite pas de faire son témoignage pour encourager le lecteur.

Une vue avant et arrière du livre © GMT

« Je me suis dit qu’il fallait partager la même expérience. Montrer que la parole de Dieu est un instrument comme on va voir le psychiatre ou le psychologue ». Au prix de 10 000 FCFA, cet ouvrage confirme la puissance de Dieu. Une réponse aux maux d’un individu. « Je le propose aux autres pour que comme moi, il arrive à surpasser les épreuves de la vie » a-t-il martelé.

Bibliographie de l’auteur

Luc Lambert Obiang Nkogho est un prêtre catholique gabonais de l’archidiocèse de Libreville. Il est formé en théologie morale à l’université Urbania de Rome en Italie. En dehors de ses diverses charges pastorales, il est également coach en leadership et en création de richesse.