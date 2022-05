Lions Club: la 41ème convention congrès du district multiple 403 à Libreville du 12 au 14 mai 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est du jeudi 12 au samedi 14 mai 2022 que se tient à Libreville, la 41ème Convention congrès du district multiple 403 (DM 403). Placée sous le thème « place du DM 403 dans le rayonnement de notre aire constitutionnelle », cette rencontre permettra aux lions des 5 districts conviés de faire l’état des actions entreprises dans le DM pour mieux accompagner les gouvernants dans la lutte contre la pauvreté.

L’habituelle rencontre de mai au sein du Lions Club se tiendra du jeudi 12 au 14 dudit mois à Libreville au Gabon. Occasion pour les lions des 22 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre que comptent les 5 districts du DM-403 de « discuter de la vie de l’association, élire les dirigeants et former les membres ». Pour cette édition 2022 ce sont pas de moins de 500 qui prendront part à ces travaux qui permettront de repositionner cette force d’intégration dans l’aire constitutionnelle.

Selon les initiateurs, l’érection des lions clubs d’Afrique en aire constitutionnelle émane de la convention du Milan 2019 qui ambitionne de permettre aux Lions du DM 403 de « bâtir une entité fonctionnelle solide sur des bases consensuelles en adéquation avec les objectifs du LCI », est-il indiqué dans le communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time (GMT). C’est donc dans une dynamique de « ground to up » que seront menés les débats inhérents à l’Afrique.

Il est donc demandé aux 5 différents districts du DM 403 de mettre à contribution leurs réflexions qui tourneront quasi essentiellement autour de 3 points clés. Il s’agit entre autres des attentes des lions par rapport à l’aire constitutionnelle, les propositions pour atteindre les objectifs en matière d’accroissement et de maintien des effectifs et l’amélioration de la formation et des compétences des futurs leaders comme atout supplémentaire aux districts.

Notons que Lions Club constitue la plus grande organisation humanitaire au monde avec 1,4 million de membres répartis dans 46 000 clubs sur 220 pays et territoires.