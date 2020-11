L’inefficacité d’Aubameyang commence à faire jaser en Angleterre

Meilleur buteur du club londonien depuis son arrivée, Pierre Emerick Aubameyang traverse sa première crise sur le plan statistique. Avec seulement deux buts inscrits au cours de ces dix dernières apparitions en Premier League, le footballeur international gabonais est dans l’œil du cyclone. Une situation qui n’a pas échappé à la très agressive presse anglaise, qui commence à remettre en cause son faramineux contrat.

Buteur d’un magnifique tir enveloppé du pied droit lors de la première journée face à Fulham, puis sur penalty lors de la victoire 1-0 face aux Red devils de Manchester United, Pierre Emerick Aubameyang traverse ce début de saison comme une ombre. Loin de ses standards habituels, le capitaine des Panthères du Gabon commence à faire jaser dans le royaume, notamment à cause de la signature de son nouveau et onéreux contrat.

Habitué à faire parler de lui en bien avec des statistiques ahurissantes, l’ancien du Borussia Dortmund fait cette fois les choux gras d’une presse anglaise au taquet. En effet, loin de son meilleur niveau en ce début de saison, l’homme qui valait 20 millions d’euros par saison paie le manque de créativité et d’étincelle de son équipe qui se retrouve 14ème après 10 journées.

Évoquant le fait que l’attaquant gabonais n’a touché ce dimanche soir face aux Wolves qu’à peine 23 ballons, soit son plus faible ratio de la saison, Sky Sports parle « d’une crise de confiance » même si le média anglais reconnaît le peu d’ingéniosité de ses coéquipiers autour. S’il garde la confiance des fans des Gunners, le deuxième meilleur buteur de PL l’an dernier avec 22 réalisations, devra vite retrouver le chemin des filets et ainsi aider son équipe à remonter au classement.