L’importance du planning familial pour la santé de la femme

Le planning familial est un procédé mis en place pour les femmes afin d’améliorer leur santé reproductive. Pourtant cette méthode est assez ignorée par ces familles allant jusqu’à mettre leur vie en danger. Occasion pour la rédaction Gabon Media Time de se pencher sur cette question à savoir qu’est ce que le planning familial et qu’elle est son importance pour la santé de la femme ?

La planification familiale encore appelée planning familial est un moyen qui permet aux familles de mieux gérer les naissances chez la femme notamment, leur fécondité, leur sexualité, et surtout de préserver leur santé. Cependant par manque d’informations ou manque de soutien de la part de leurs partenaires, plusieurs femmes se retrouvent à faire face à un accès médiocre à la plannification familial qui occasionne des grossesses précoces, la mortalité chez la mere et l’enfant et la mortalité liée à l’avortement.

Selon la présidente de l’association des sages-femmes du Gabon Anita Ikogou, planifier des naissances est très important car cela permet à un couple d’avoir une sexualité ordonnée ainsi de réduire le taux de mortalité maternelle. « Une grossesse peut-etre un facteur qui aggrave la santé de la femme, on éviterait toute grossesse à risque en présence d’une pathologie connue antérieure à la grossesse », a-t-elle déclaré. D’où la nécessité d’espacer sainement les naissances afin d’éviter des grossesses à risque et assurer la survie des enfants.

Par ailleurs, la Présidente de l’association des sages-femmes du Gabon a révélé la nécessité de la mise en place rapide d’un suivi de la mère dans . tous les centres de santé maternels et infantiles. « Afin de lui éviter de courir le risque des grossesses rapprochées, il y a des consultations de planning familial qui commencent 1mois et demi après la naissance et les personnes en mesure de s’occuper de ça sont les sages-femmes », a conclu Anita Ikogou.

Geneviève Dewuno

