Liliane Massala nommée ambassadeur du Gabon en France

La session du Conseil des ministres qui s’est déroulée ce jeudi 03 septembre 2020 au Palais du bord de mer de Libreville a été l’occasion d’opérer de grands changements au sein de la représentation diplomatique gabonaise. C’est dans ce cadre que jusqu’à récemment, de Secrétaire général du ministère de la Communication et de l’Economie numérique, Liliane Massala a été nommée ambassadeur du Gabon en France, en remplacement de Flavien Enongoue.

Nommé le 27 février 2017, le désormais ancien ambassadeur du Gabon Flavien Enongoue devra céder sa place à Liliane Massala. C’est ce qui ressort du Conseil des ministres qui s’est tenu ce 03 septembre 2020. Il faut souligner que le nouveau Haut Représentant de la République Gabonaise en France, Représentant permanent du Gabon auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) n’est pas une inconnue au sein de l’administration gabonaise.

Titulaire d’un Master in Business administration (MBA) obtenu à l’Université de Montréal au Québec, celle qui occupait jusqu’à récemment le poste de secrétaire général du ministère de la Communication a gravi les échelons de l’administration. En effet, elle a occupé tour à tour les fonctions de secrétaire général au ministère de la Communication, de l’Economie numérique, de la Culture mais aussi au ministère de la Famille et des Affaires sociales.

Outre son rôle majeur au sein de l’administration centrale, Liliane Massala a occupé le poste de Conseiller du président de la République au Département des Affaires internationales, entre 2009 et 2012 ou encore de directeur de cabinet adjoint du président de la République, chargé des Affaires Africaines et internationales. Une expérience qui devrait donc lui servir dans ses nouvelles fonctions au sein de la représentation du Gabon en France, l’une des plus importantes que compte le pays.

Au–delà de son rôle majeur pour la diplomatie gabonaise, la nomination de Liliane Massala est, comme avec celle de Rose Christiane Ossouka Raponda à la Primature, un acte majeur en faveur de la femme gabonaise. En effet, elle sera l’une des rares femmes à occuper ce poste pour le moins stratégique.