Ligue 1: Toulouse de Nathan Ngoumou et Nice de Lemina dos-à-dos !

Au terme d’une rencontre disputée, les Toulousains et les Niçois se sont neutralisés sur le score de 1 but partout, ce dimanche 7 août 2022 pour la reprise de la Ligue 1. Malgré des fulgurances de Nathan Ngoumou sur son flanc droit, le promu n’est jamais parvenu à prendre le dessus sur les visiteurs qui sont finalement revenus au score après les entrées de Mario Lemina et Aaron Ramsey, buteur.

Après deux années loin de l’élite du football français, Toulouse FC a marqué son grand retour ce dimanche 7 août 2022. Alignant une équipe jeune et ambitieuse, Philippe Montanier n’a pas tardé à afficher ses intentions de jeu reposant sur une technique d’étirement de terrain ponctuée de plusieurs tentatives de frappe. Pour y parvenir, le technicien français sait s’appuyer sur Nathan Ngoumou.

En effet, le franco-Gabonais dont le père serait le cousin de l’ancien Lion indomptable Achille Emana, s’est montré particulièrement à son aise en dépit d’un manque d’adresse devant les buts. Pour sa part, l’OGC Nice version Lucien Favre semble toujours en quête de repères. Ce ne sont pas les occasions loupées par Andy Delort qui prouveront le contraire.

Menés 1-0 à la pause, les Aiglons vont puiser dans leurs tripes pour revenir au score après les entrées significatives d’Aaron Ramsey, transfuge de la Juventus de Turin et du désormais ancien international gabonais Mario Lemina. Résultat final, le Gallois va inscrire le but égalisateur après 2 minutes seulement. Un duel gabonais qui n’a tourné ni envers le promis à la sélection nationale et l’ancien international.