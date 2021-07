Ligue 1: Mario Lemina fait son grand retour à Nice

Ecouter cet article Ecouter cet article

Annoncé aux quatres coins de l’Europe ces dernières semaines, notamment en Espagne, en France et en Italie, le milieu de terrain international gabonais Mario Lemina devrait finalement faire son grand retour en Ligue 1. Comme le confirment de nombreux médias français depuis ce jeudi soir, le natif de la capitale gabonaise devrait s’engager avec les Aiglons de Nice pour les trois prochaines saisons contre un joli chèque de 4 millions d’euros.

Malgré l’intérêt croissant de clubs anglais dont Newcastle, West Ham ou encore Watford plus récemment, le milieu de terrain international gabonais Mario Lemina devrait s’engager avec les Aiglons. C’est ce que révèlent de nombreuses sources dont Loïc Tanzi, journaliste à ​​RMC Sport, depuis ce jeudi. Il faut dire que l’écurie désormais dirigée par Christophe Galtier a mis les petits plats dans les grands pour l’attirer.

En effet, outre ce transfert estimé à 4 millions d’euros, le natif de Libreville a reçu de sa future direction l’assurance d’un rôle important avec notamment l’encadrement des jeunes pouces du club qui devraient profiter de son expérience du plus haut niveau. Celui qu’on qualifiait au début de sa carrière de « nouveau Pogba » en référence à son parcours et son talent, devrait hériter d’un rôle nouveau qui convient parfaitement à sa personnalité.

Confirmant par ailleurs son grand retour dans un championnat Français qui l’a vu éclore et exploser au plus haut niveau avant un transfert dans le Piémont et la Juventus Turin, ce transfert du côté de l’OGC Nice sonne pour l’international gabonais comme un renouveau. Une bonne nouvelle aussi bien pour lui, que pour Christophe Galtier son nouvel entraîneur et pour Patrice Neveu pour qui il est un pilier en sélection.