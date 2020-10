l’IFG lance son stage de découverte des rites et traditions du Gabon pour les enfants

L’Institut français du Gabon (IFG) va organiser du 19 au 23 octobre prochain un stage de découverte des rites et traditions gabonaises à l’endroit des enfants âgés de 7 à 12 ans. Un programme pertinent du fait qu’il poussera les enfants à appréhender très tôt la richesse culturelle du pays.

Conscient de ce que l’éducation traditionnelle est considérée dans de nombreuses sociétés comme un devoir sacré envers les communautés, l’Institut français du Gabon veut insuffler à la jeune génération les connaissances de la potentielle richesse culturelle gabonaise.

En effet au terme de son stage de découverte des traditions et rites du Gabon au bénéfice des enfants, ces derniers obtiendront des connaissances dans les danses, le conte, les masques. Pour preuve, c’est le conteur Stéphane l’Oiseau de la compagnie des conteurs du Gabon, qui va initier les enfants via des activités, au djembé, aux percussions d’Afrique centrale, à la conception des masques, des costumes traditionnels, au maquillage ainsi qu’au conte.

Comment faire participer votre enfant? C’est très simple. Les inscriptions audit stage se font via le contact suivant: 065 54 16 31, ou par mail via l’adresse naia.iratchet@institutfrancais-gabon.com . Quant aux frais, ils s’élèvent à 18 000 FCFA et 16 000 FCFA pour les adhérents.