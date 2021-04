L’IFG et Martha Ccolque nous emmènent dans leur exposition «Rétro-vision»

Ce jeudi 01 avril 2021, l’Institut français du Gabon a servi de cadre à l’exposition « Rétro-vision » organisée en partenariat avec la maison de couture française Martha CCOLQUE. Une rencontre au cours de laquelle la créatrice de mode française a présenté sa nouvelle collection.

C’est en présence de quelques officiels de l’ambassade de France, du directeur de l’Institut Français au Gabon, Bernard Rubi et de la directrice déléguée de l’IFG Edwige Sauzon que Martha Ccolque a tenu à présenter son exposition « Rétro-vision ». Ainsi, à travers une dizaine de pièces, la créatrice de mode d’origine sud-américaine, Martha Ccolque a présenté la pluralité de sa collection basée sur ses rencontres avec des peuples d’Afrique centrale du Cameroun et du Gabon.

Les visiteurs et amoureux de la mode ont pu découvrir son travail de recherche autour des textiles innovants et éco-responsables mais également explorer de nouvelles techniques de construction. Une rencontre qui aura donc permis aux participants de se familiariser avec ces techniques plus soucieuses de la préservation de la nature.

Profitant de cette occasion, l’IFG et Martha Ccolque ont décliné leur programme de formation destiné aux jeunes créateurs gabonais. Ainsi, du 19 au 23 avril 2021, auront lieu dans l’enceinte de l’ex Centre Culturel Français des sessions de formations dédiées à la mode faites en visio-conférence en raison de la crise sanitaire. Ces journées verront la présence de grands noms de la mode et de la photographie tels que Pathé’O, célèbre styliste africain.



Au terme de la visite d’exposition, Edwige Sauzob-Bouil, directrice déléguée de l’IFG, a informé les nombreux créateurs gabonais présents de la tenue d’une MasterClass au sein de l’atelier de Martha Ccolque. A cet effet, elle a rappelé aux stylistes gabonais désireux d’y participer, de déposer leurs projets le mardi 06 avril 2021 au plus tard. 04 créateurs gabonais seront sélectionnés afin de bénéficier de l’expérience et du savoir-faire de la maison de couture française.