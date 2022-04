Libreville: une quarantaine de personnes édifiées sur l’entrepreneuriat par Gabon Fly Women Entrepreneurship

Ecouter cet article Ecouter cet article

Initiée afin de permettre à la gente féminine d’améliorer ses conditions dans différents secteurs d’activités, la formation organisée par Gabon Fly Women Entrepreneurship (GFWE) qui a débuté le 17 mars 2022 s’est poursuivie le samedi 2 avril dernier. Une rencontre ouverte à la femme et jeune fille gabonaise dans l’auto emploi qui a permis à une quarantaine de personnes d’être édifiées sur l’entrepreneuriat.

Gabon Fly Women Entrepreneurship (GFWE), veut étendre son offre de formation à tous les potentiels apprenants désireux d’améliorer leur rendement et évoluant dans l’auto emploi. La formation initiée conjointement par Grâce Manuella Engoang et Coach Patrick Eric Meyo avec la participation de Caroline Sitault permettra durant un mois d’aborder les différents mécanismes visant à rendre optimales les activités génératrices de revenus lancées par les participantes.

Une rencontre dont l’objectif visait à sensibiliser les participants sur la capacité à être un entrepreneur. « Ce samedi c’était la deuxième session, on avait 38 femmes, 4 hommes. la session a commencée par un message de motivation du Coach International Patrick Eric Meyo dont l’idée principale était « arrêtons de trouver des excuses », il était question d’attirer l’attention des participants de prendre la décision de devenir une meilleure version d’elles et de ne plus trouver à chaque fois des raisons pour justifier leur dépendance vis-à-vis des hommes », a déclaré l’un des organisateurs.

Durant les 2 prochaines semaines de formation, divers sujets liés à divers aspects du business seront évoqués. Notamment, la gestion financière, la structuration de son business, le recrutement et la fidélisation des clients, l’utilisation des réseaux sociaux pour faire du business et les techniques marketing et distribution pour mieux vendre nos produits pour ne citer que ceux-là. Gageons que l’initiative soit pérenne et qu’elle permette de développer un véritable réseau de femmes actives.