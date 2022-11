Libreville: un tournoi sportif inter centres d’accueils organisé par l’ONG Otima

Ecouter cet article Ecouter cet article

En prélude à la Journée internationale des droits de l’enfant célébrée chaque 20 novembre, le samedi 12 novembre dernier, l’ONG Otima a organisé un tournoi sportif inter centres d’accueil. Lequel a vu la participation des enfants de 5 orphelinats de la capitale gabonaise. Une initiative qui s’inscrit dans la volonté des membres de ladite ONG d’offrir aux jeunes pensionnaires de cette structure de la joie en cette période de fin d’année.

« Je crois en un avenir pour l’humanité, mais il est entre nos mains et ne dépend que de nous ». C’est en droite ligne de cette pensée de l’humanitaire Dr. Albert Schweitzer que l’ONG Otima soutenue par le ministère des Affaires sociales et la Santé a décidé de ramener le sourire au bout des lèvres de près de 200 enfants et adultes pris en charge dans plusieurs centres d’accueil. Notamment, l’Orphelinat Ami Fidèle, SOS MWANA, Centre d’accueil Arc-en-ciel, Centre d’accueil AEODA, Centre d’accueil CAPEDS et le Centre d’accueil El Jireh.

En effet, conscients des difficultés quotidiennes des pensionnaires de ces orphelinats, les membres de cette plateforme associative ont organisé un tournoi sportif réunissant différentes activités. Une journée qui a vu la tenue de matchs de football, de basket, de danse, pour ne citer que ceux-là. Un geste qui a permis de redonner le sourire aux pensionnaires de ces centres d’accueil.

Un geste qui rentre en droite ligne avec les valeurs portées par l’ONG Otima. « L’objectif de cette journée est de célébrer la journée internationale des droits de l’enfant en différé. Aujourd’hui ce que nous voulons mettre en avant c’est le droit à avoir des loisirs, de s’amuser. Nous avons donc invité les enfants des principaux centres d’accueil de Libreville afin de mettre en avant les valeurs du sport, l’esprit d’équipe. Nous allons travailler avec tous les acteurs du social et les pouvoirs publics pour améliorer durablement leurs conditions de vie », a déclaré Marie Oboumadjogo, vice-présidente de ladite ONG.

Ce geste de l’ONG Otima n’a d’ailleurs pas manqué d’être salué par les responsables de ces structures, qui ont remercié les bienfaiteurs pour avoir pensé à ces jeunes enfants qui méritent également d’avoir des journées récréatives. Gageons que ce genre d’initiatives soient pérenne et servent d’exemple à d’autres associations.