Libreville: un scout se faisant passer pour un capitaine de Gendarmerie aux arrêts

Janod Claude Stephen Mouima, Gabonais a récemment été interpellé par les agents de la Brigade de transport aérien de Libreville. Ce compatriote Ce compatriote est accusé d’avoir usurpé le titre de capitaine de gendarmerie pour pouvoir bénéficier d’avantages dus à cette fonction, rapporte notre confrère de Gabon 1ère.

Formé au scoutisme dès son plus jeune âge, Janod Claude Stephen Mouima, ancien étudiant à l’Université Omar Bongo ne se serait pas résolu à abandonner l’uniforme militaire. En effet, le jeune homme se faisait passer pour un capitaine de gendarmerie. Selon notre confrère Gabon 1ère, ce compatriote dont le visage inspire forcément de la confiance serait tout le contraire de son apparence.

Janod Claude Stephen Mouima, a été interpellé par les limiers de la Brigade de transport aérien de Libreville. C’est suite aux dommages causés sur un autre véhicule qu’il aurait été appréhendé à la suite d’ une plainte déposée à son encontre. Se présentant ainsi au commandant et à son équipe comme capitaine, c’est au cours de l’interrogatoire que sa supercherie sera dévoilée causant ainsi sa mise aux arrêts.

Entre les mains des limiers, le jeune homme avoue. « Là, il y a des vêtements de brousse typiquement scout. Ma faute a été de garder des tenues militaires et d’avoir bidouillé la carte militaire indiquant que j’étais un haut gradé de la gendarmerie » a déclaré Janod Claude Stephen Mouima. Par ailleurs, un certain nombre d’éléments ont été retrouvés lors de la perquisition. Notamment un cachet du ministère des armées françaises, des galons, sept balles et un pistolet factice. Avec ce chapelet de preuves, il faudrait vraiment un miracle pour que le faux capitaine, champion du déguisement s’en tire sans peine.