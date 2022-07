Libreville: un quadragénaire poignardé mortellement pendant un braquage

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ulrich Eric Ghislain Mabiala, un compatriote âgé de 48 ans, a été mortellement poignardé le lundi 18 juillet 2022 au quartier Saint Georges non loin de l’échangeur de Nzeng Ayong dans le 6ème arrondissement de Libreville. Ce dernier aurait été agressé par des jeunes délinquants qui auraient arraché son téléphone portable rapporte le site Gabon actu.

Libreville est au fil du temps devenue une ville où insécurité rime bien parfaitement avec obscurité. En effet, lorsque la nuit tombe sur la capitale politique et administrative du Gabon, les braqueurs et autres délinquants de grand chemin font leur loi. Une loi négative dira-t-on tant elle se manifeste par des braquages, des viols, de simples agressions physiques sans dérober quoi que ce soit, voire des meurtres. Ulrich Eric Ghislain Mabiala, un compatriote âgé de 48 ans a fait les frais de cette violence perpétuelle longtemps décriée par l’opinion.

Les faits. Dans la nuit du lundi 18 juillet dernier, Ulrich Eric Ghislain Mabiala se serait trouvé devant le Trésor public situé non loin du Lycée Saint Georges lorsque 3 jeunes seraient venus vers lui. Le groupe de jeunes délinquants l’aurait encerclé et lui aurait sommée de remettre tous ses biens. Une demande à laquelle il se serait interposé, indiquant qu’il attendait son frère pour récupérer les médicaments de leur maman malade. Les braqueurs l’auraient molesté et poignardé à la poitrine.

Les passants auraient rapidement conduit Ulrich Eric Ghislain Mabiala à l’hôpital d’instruction des armées Omar Bongo Ondimba du PK9. Malheureusement, ce dernier aurait rendu l’âme plusieurs heures après son admission aux urgences. Les agresseurs qui auraient emporté avec eux le téléphone portable de la victime et son argent, sont activement recherchés par les éléments de la police judiciaire. Une triste situation qui est de plus en plus vécue par les riverains qui ne savent plus à quel saint se vouer.