Libreville: un mort dans un éboulement au quartier Malaba

La pluie diluvienne qui s’est abattue sur Libreville, dans la nuit du dimanche 27 février au lundi 28 février, a causé d’importants dégâts matériels mais aussi humains. C’est le cas notamment au quartier Malaba dans la zone dite Belle Colline, dans le 5ème arrondissement de la commune de Libreville, où une famille déplore la perte d’un de ses membres suite à un éboulement de terre qui a détruit une partie de son habitation pendant qu’ils se trouvaient endormis.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 février chez un compatriote domicilié au quartier Malaba dans la zone dite Belle Colline. Ainsi, c’est au petit matin que le voisinage aurait constaté les dégâts causés par la pluie au domicile. Ces derniers après vérification vont constater l’éboulement qui aurait détruit une partie du domicile et vont se mettre à la recherche du propriétaire du domicile.

La solidarité du voisinage va permettre de faire la macabre découverte de la victime enfouie sous les décombres. « On a pris les pelles et d’autres outils pour essayer de dégager la terre et voir s’il était là et malheureusement on a tous été tristes de constater qu’il n’était pas sorti de la maison à temps. L’éboulement est dû au fait qu’il n’y a pas de canalisations et il y a beaucoup de cours d’eau. Ce serait bien que l’État pense aussi à faire un bassin versant à Malaba comme à Nzeng-Ayong pour que des drames comme cela ne se reproduisent pas » a déclaré un des riverains.

Un véritable drame pour les habitants du quartier qui découlent aussi de plusieurs négligences. Entre constructions anarchiques et absences de canalisations, bon nombre de zones du « Grand Libreville » sont livrées à elles-mêmes et demeurent des tombeaux ouverts lorsque surviennent des intempéries.

Avec le retour des pluies, d’autres accidents du genre peuvent être à craindre, il revient maintenant au ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme en tête desquelles, Olivier Abel Nang Ekomiye, et la municipalité de procéder à des travaux pour le réaménagement des voiries urbaines et une campagne de sensibilisation auprès des riverains quant à la façon de construire.