Libreville: un journaliste agressé à la sortie d’un GAB au PK8

Y.K.N.M, un compatriote à la vingtaine, révolue à récemment été victime d’une agression au quartier PK8 dans le 5ème arrondissement de Libreville. Ce dernier a malencontreusement fait la rencontre de deux malfaiteurs lesquels l’auraient dépouillé de tous ses biens alors qu’il sortait d’un distributeur automatique situé dans ledit quartier, le lundi 16 mai dernier.

Les faits se seraient déroulés le lundi 16 mai 2022 au quartier PK8 dans la zone dite Marché banane. Ce jour-là, aux environs de 20 heures, notre confrère qui ralliait son domicile aurait décidé de faire un arrêt afin de retirer de l’argent dans l’un des guichets automatiques se trouvant non loin. Une décision qu’il va très vite regretter au vu de la suite des événements.



Une fois le retrait effectué au distributeur automatique, l’homme aurait été neutralisé par deux jeunes hommes portant des masques chirurgicaux qui cachaient leurs visages. Armés de couteaux, les deux malfaiteurs auraient contraint Y.K N.M de leur remettre ses effets au risque de subir les conséquences. Craignant pour sa vie, le journaliste aurait remis la somme qu’il venait de retirer ainsi que son téléphone. Fort heureusement, les deux braqueurs n’ont pas eu le temps de récupérer le sac dans lequel se trouvait son ordinateur.

Une fois leur forfait commis, les deux braqueurs auraient pris leur jambe à leur cou. Le coin étant très peu éclairé, les riverains n’auraient pas suivi la scène et n’ont pas pu intervenir. Plus de peur que de mal pour Y.K.N.M qui n’a certes pas été blessé mais a néanmoins perdu des objets de valeurs et son téléphone portable. Un incident qui devrait interpeller les usagers afin de faire preuve de plus de vigilance lorsqu’ils sont de passage dans certains quartiers.