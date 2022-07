Libreville: un jeune garçon de 7 ans violé et mutilé à Kinguélé

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 14 juillet 2022, le corps sans vie d’un jeune garçon âgé de 7 ans répondant au nom de Prince Balla a été retrouvé enveloppé dans des draps derrière la maison d’un riverain au quartier Kinguélé dans le 3ème arrondissement de Libreville. La victime bien connue par les riverains aurait été tuée par Edgard Bekale, un voisin, qui a été interpellé par les services judiciaires. Lesquels ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du décès.

Les populations du 3ème arrondissement de la commune de Libreville sont encore sous le choc. Et pour cause, le jeudi 14 juillet dernier, une découverte macabre a été faite par les riverains. En effet, le corps sans vie d’un jeune garçon enveloppé dans des draps a été découvert derrière le domicile d’Edgard Bekale, un compatriote âgé de 34 ans. La victime avait été signalée disparue depuis le mardi 12 juillet via les réseaux sociaux.

Selon des témoignages des riverains, le mardi 12 juillet dernier, la disparition de l’enfant est constatée par les parents. Voyant que ce dernier tarde à rentrer au domicile familial, des recherches débutent avec l’aide des proches et du voisinage mais se soldent par un échec. Le jeudi 14 juillet au matin, les parents et les jeunes du quartier décident de patrouiller le quartier. C’est ainsi qu’ils vont découvrir la dépouille du gamin emballé dans des draps et jeté derrière la maison.

Selon les témoignages concordants, Edgard Bekale, le présumé assassin aurait préalablement enlevé l’enfant avant de commettre son crime odieux. Le corps emballé dans des draps présentait des hématomes. Les yeux de l’enfant auraient même été crevés. Tout cela en plus du fait que l’enfant de 7 ans a été violé avant d’être assassiné. Démasqué dans la foulée après son forfait, il a pris la poudre d’escampette.

Alertés, les officiers de police judiciaire ont annoncé l’ouverture d’une enquête. Laquelle devrait permettre de déterminer les circonstances exactes de la mort du jeune garçon et a permis de retrouver le voisin, pour l’heure, principal suspect. Par ailleurs, Edgard Bekale serait un habitué du milieu carcéral. Il y aurait passé quelque temps pour des faits de viol sur mineur.

