Libreville: un homme spolié par son épouse

A.D., un compatriote a récemment été dépossédé de tous ses biens par les autorités judiciaires de Libreville. Une situation consécutive à la demande de divorce faite par son ex-femme, laquelle aurait accusé ce dernier de violences conjugales, rapporte le quotidien L’Union.

A.D, un ex cadre au Fonds forestier gabonais serait depuis quelques jours victime de spoliation de ses biens au détriment de son ex épouse qui aurait demandé le divorce. Les faits remontent à l’année 2018 où une supposée « banale dispute aurait mis le feu aux poudres ». La femme aurait par la suite quitté le domicile conjugal et l’homme sera quelques jours après expulsé de sa maison par les Officiers de police judiciaire.

A la suite de cela, le mari sera convoqué en 2019 devant le juge matrimonial qui va lui confirmer son expulsion. « Je me suis retrouvé du jour au lendemain à errer dans Libreville alors que j’ai construit une maison. C’est elle qui a demandé le divorce mais c’est moi qui suis expulsé de ma maison comme si j’étais un vulgaire bandit. Je ne comprends rien à cette affaire » a déclaré A.D au quotidien L’Union.

Une situation d’autant plus difficile par l’homme qui se dit lésé surtout qu’aucun enfant n’est né de cette idylle. Pour l’homme qui se dit être une victime, sa femme qui héberge un autre homme dans sa maison aurait été aidée par certains magistrats au tribunal matrimonial. Pour l’heure, A.D. aurait introduit un recours pour spoliation et usage de faux. Gageons que de nouveaux éléments seront introduits afin d’avoir le fin mot de cette affaire.



Ce cas devrait interpeller les autorités judiciaires. En effet, s’il faut rappeler la condamnation de tels actes tel que prévu dans l’article 230 du Code pénal et la loi 006/21 du 6 septembre 2021, relative au programme Gabon-Égalité, il serait judicieux que des enquêtes poussées soient faites pour qu’aucune partie ne soit lésée dans ce type d’affaire.