Libreville: un fœtus retrouvé à l’UOB￼

C’est un fait pour le moins inhabituel survenu à l’Université Omar Bongo (UOB) dans le 1er arrondissement de la commune de Libreville. En effet, des étudiants ont découvert le dimanche 21 août 2022 un fœtus humain. Alertés, les services judiciaires devraient procéder à l’ouverture d’une enquête afin de retrouver l’auteur de ce crime afin qu’il réponde de son acte devant la justice.

Stupeur et étonnement, ce sont les sentiments qui ont prévalu dimanche 21 août dernier à Libreville au sein de l’UOB. Et pour cause, des étudiants se trouvant au sein du Temple du savoir auraient fait la découverte macabre alors qu’ils allaient se soulager. Allongé sur le ventre, le fœtus ne révélait que son aspect dorsal à quelques mètres du « Grand Portail ».

Suffisant, tout de même, pour identifier l’organisme. Pris de panique, les apprenants vont se mettre à hurler de toutes leurs forces pour alerter les responsables de leur université. Ayant accouru pour s’enquérir de la situation, les membres de l’administration rectorale auraient également été en face du fœtus. Il n’en faudra pas plus pour que les autorités judiciaires de la localité soient immédiatement saisies.

Ils ne manquent pas de préciser que l’organisme en développement prénatal aurait été évacué le jour même de la découverte. Eu égard à son état quasi impeccable. Une enquête devrait être ouverte par les autorités judiciaires de la ville de Libreville afin de connaître l’identité de l’auteur d’un acte aussi odieux. La personne encourt une peine de prison de deux ans au plus assortie d’une amende de 1.000.000 FCFA au plus conformément aux dispositions de l’article 245 du Code pénal en vigueur.