Libreville: un faux commandant de brigade interpellé pour une dette de 4 000 FCFA

Emmanuel Ngoma, un compatriote, a récemment été interpellé par les agents des Forces de l’ordre de la capitale gabonaise. Ce dernier est accusé d’avoir usurpé le titre de commandant de brigade de gendarmerie de Melen pour pouvoir bénéficier d’avantages dus à cette fonction. Il aurait ainsi profité de son subterfuge pour consommer de l’alcool dans un bistrot sans avoir à payer, rapporte notre confrère de Gabon 1ère.

Les faits se sont déroulés récemment dans un quartier de la commune de Libreville. Emmanuel Ngoma, de nationalité gabonaise, serait un habitué de la pratique. Il se serait fait passer pour le commandant de brigade de Mélen et en profitait pour arnaquer les riverains en soutirant argent et biens matériels. Ainsi, il se serait rendu dans un débit de boissons et une fois consommé, il n’aurait pas voulu payer, menaçant même le commerçant.

Une plainte a été déposée, à la suite de celle-ci, Emmanuel Ngoma a été interpellé et a reconnu les faits durant l’interrogatoire. « Il y a de cela trois semaines, j’étais dans le bar d’une connaissance où j’ai consommé de l’alcool avant de me rapprocher de cette dernière pour me faire passer pour le commandant de brigade de Melen » a reconnu l’interpellé. Excédée par son attitude, la tenancière aurait porté l’affaire afin de mettre un terme aux agissements de l’usurpateur.

Au commissariat de Nzeng-Ayong dans le 6ème arrondissement, le nom d’Emmanuel Ngoma est plutôt bien connu, d’autant que plusieurs plaintes contre lui y ont été déposées par plusieurs commerçants s’étant faits escroquer par le faux commandant de brigade. Il sera présenté dans les tout prochains jours devant le juge et placé sous mandat de dépôt à « Sans-Famille ». Avec ce chapelet de preuves, il faudrait vraiment un miracle pour que le faux commandant s’en tire sans peine.