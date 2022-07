Libreville: un bus de TransUrb finit sa course dans un ravin au Rond-point de la Démocratie

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le rond-point de la Démocratie a été le théâtre d’un véritable drame dans la nuit du lundi 25 juillet 2022. Et pour cause, un bus de la société de transport TransUrb a perdu le contrôle, finissant ainsi sa course dans un ravin après avoir détruit un kiosque et blessé une riveraine, rapporte le quotidien L’Union. Une situation qui a causé un embouteillage monstre au lendemain de l’accident.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du lundi 25 juillet aux environs de 22 heures au rond-point de la Démocratie. Ce jour-là, un bus de la société de transport TransUrb roulait en direction de l’échangeur de Nzeng-Ayong lorsque le chauffeur aurait perdu le contrôle du véhicule. L’engin aurait percuté et détruit une glissière de sécurité avant de terminer sa course dans un ravin détruisant au passage un kiosque.

L’accident a causé de nombreux dégâts matériels, notamment la destruction d’une glissière de sécurité et d’un kiosque. Bien qu’aucune perte en vie humaine n’ait été enregistrée, Lucienne, une commerçante, s’est grièvement blessée. La victime a été transportée d’urgence au Centre hospitalier universitaire d’Owendo pour une prise en charge optimale. Fort heureusement, son diagnostic vital n’est pas engagé mais elle s’en sort avec une fracture au bras.

Ce drame devrait inviter les automobilistes à plus de prudence lorsqu’ils sont au volant afin que de telles scènes ne se reproduisent plus. Si certaines routes du réseau gabonais sont peu praticables, et ne sont pas étrangères aux accidents de la circulation, le manque de vigilance des conducteurs fait partie des principales causes des sinistres de la voie.