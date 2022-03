Libreville: trois individus aux arrêts pour trafic d’ivoire

Ecouter cet article Ecouter cet article

La lutte contre le trafic d’ivoire enregistre de plus en plus de succès, preuve que les organismes impliqués font du bon travail. Et pour cause, les unités de la police judiciaire, de la direction de la lutte contre le braconnage viennent de mettre la main sur M.M.D.M et D.M, deux femmes de nationalité gabonaise, âgées de 33 ans et M.T.E, un ressortissant camerounais. Les trois individus ont été interpellés le samedi 26 mars dernier en possession de deux pointes d’ivoire qu’ils s’apprêtaient à écouler.

Le mois de mars 2022 aura été une période riche en moisson pour les agents des eaux et forêts, de la police judiciaire et de l’ONG Conservation Justice. En ce sens que de nombreuses descentes sur le terrain ont permis de mettre hors d’état de nuire de nombreux délinquants fauniques. Dernier fait en date, l’interpellation le samedi 26 mars de deux femmes et un homme en possession de deux défense d’ivoire qu’ils s’apprêtaient à écouler.

Selon les informations de la police judiciaire, la vente de deux pointes d’ivoire enfouies dans un sac devrait se faire le samedi 26 mars 2022 dans un hôtel de la place. Informés de la transaction, une opération conjointe organisée avec les éléments de la PJ et de la direction de la lutte contre le braconnage, sera mise sur pied. Arrêté par les services judiciaires, une fouille permettra la découverte de deux pointes d’ivoire.

Ils seront conduits au poste puis gardés à vue dans les locaux de la police judiciaire de la ville de Libreville. Les 3 délinquants fauniques seront présentés dans les prochains jours devant le parquet spécial pour répondre des faits de détention et tentative de vente d’ivoire sans autorisation des administrations compétentes. Selon les dispositions de l’article 388 du code pénal, M.M.D.M et D.M et M.T.E risquent jusqu’à 10 ans de prison.