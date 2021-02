Libreville: Trans’Urb dément l’information sur la réduction de son nombre de bus

Publié sur Facebook et relayé via des nombreux partages d’une réduction considérable du nombre de bus en circulation. La société gabonaise des transports urbains (Trans’Urb) a tenu à démentir ces informations. Assurant que les bus sont bien en circulation et l’accès toujours gratuit pour les usagers.

En effet, dans une publication relayée de nombreuses fois sur Facebook ce mercredi 17 février 2021, une note indiquait une réduction considérable du nombre de bus de Trans’Urb. Une information qui a vite fait de susciter une levée de boucliers de la part des usagers, accoutumés de ce transport gratuit depuis le début de la crise.

Des accusations balayées d’un revers de la main par cette structure dirigée par Joël Lehmann Sandoungout. « cette note n’émane pas de nous et est donc fausse, le service de Trans’Urb continue dans le strict respect des gestes barrières », nous a confié au téléphone le Directeur général de l’entreprise.

Le problème de transport au Gabon étant source d’angoisse pour beaucoup de citoyens. Le coût du trajet variant selon l’humeur des transporteurs urbains et à la tête du client. Cette nouvelle permettra à de nombreux concitoyens de pousser un ouf de soulagement.