Libreville : recrudescence de vols de compteurs d’eau à Ancien Sobraga

Alors que l’on croyait le phénomène disparu, les populations de la ville de Libreville dans la province de l’Estuaire sont à nouveau confrontées à des vols de matériel électrique. En effet, une recrudescence de vols de compteurs a été signalée ces dernières semaines au quartier Ancien Sobraga dans le 2ème arrondissement de la commune de Libreville, au grand désarroi des riverains qui ne savent plus à quel saint se vouer, rapporte notre confrère du quotidien L’Union.

Les populations de la ville de Libreville dans la province de l’Estuaire sont à nouveau confrontées à des problèmes liés au matériel électrique. En effet, une recrudescence de manque de compteurs d’eau et de courant a été signalée ces derniers mois, au grand désarroi des riverains du quartier Ancienne Sobraga qui ne savent plus à quel saint se vouer. D’autant plus que l’arrivée de 100 000 compteurs avait été annoncée en février 2022.

Selon les propos rapportés par notre confère du quotidien L’Union, « une bande organisée a décidé de faire du vol des compteurs d’eau une activité génératrice de revenus. Les malfrats cibleraient surtout ceux dont les compteurs sont éloignés des habitations. De plus, les matériaux seraient facilement écoulés à vil prix au noir ». Pour certaines victimes, ces actes seraient perpétrés avec la complicité des agents de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG).

Pour l’heure, les habitants de la capitale gabonaise sont toujours en attente d’une éventuelle solution et s’en remettent à Dieu via des plaintes sur les réseaux sociaux. Toute chose qui devrait pousser les autorités judiciaires de Libreville à déployer des enquêteurs sur le terrain afin de démanteler ce vaste réseau qui met à mal de nombreuses familles, d’autant plus que le phénomène aurait aussi lieu dans d’autres localités, notamment à Port-Gentil.