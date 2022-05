Libreville: pour avoir consommé 3 bières sans payer, il est assommé avec une latte et balancé dans un lac

Ecouter cet article Ecouter cet article

Thérence Ndong Ondo et Romuald Mounguengui, deux compatriotes, la vingtaine révolue ont récemment été interpellés par les éléments du poste de gendarmerie du PK9 dans le 5ème arrondissement de Libreville. Il est reproché aux deux jeunes hommes d’avoir mortellement assommé Cédric Okaté. Une situation consécutive au non-paiement de 3 bières qui équivaut à 1500 FCFA et pour lequel la victime aurait pris la fuite avant d’être rattrapée par ses bourreaux qui auraient par la suite jeté son corps dans un lac.

C’est un fait pour le moins inhabituel qui s’est déroulé récemment au PK10 dans le 5ème arrondissement de la commune de Libreville. Le jour des faits, Thérence Ndong Ondo et Romuald Mounguengui, gérant d’un débit de boissons dans ledit quartier auraient vu arriver Cédric Okaté. Une fois installé, ce dernier aurait commandé 3 bières d’une valeur totale de 1500 afin de se désaltérer. Une fois la commande passée, la victime qui avait fini de consommer la boisson aurait tenté de s’en aller sans pour autant régler sa facture.

Informés de la disparition de Cédric Okaté, une enquête sera ouverte par les éléments de la police. Laquelle débouchera sur l’interpellation des deux présumés meurtriers. « Le gars est venu, il était déjà ivre et a commandé 3 bières. On a servi les boissons et une fois fini, il a voulu s’en aller. Ce à quoi je me suis opposé vu qu’il n’avait pas encore payé. Il m’a donc demandé de le laisser d’abord se soulager avant de régler. C’est ce que j’ai fait mais à ma grande surprise il a commencé à fuir. Mon frère l’a donc intercepté par l’avant et moi par l’arrière et on a commencé à le rouer de coups. Ensuite on a pris une latte et on lui a tapé ça, il s’est évanoui et on a eu peur. On l’a attaché, mis des pierres lourdes et on l’a jeté dans le lac », a déclaré Thérence Ndong Ondo.



Une triste issue aussi bien pour la victime qui y a laissé la vie que pour les deux jeunes hommes qui séjournent au moment où nous couchons ces lignes dans les locaux du poste de police situé au PK 9. Thérence Ndong Ondo et Romuald Mounguengui seront présentés devant le procureur de la République dans les tout prochains jours pour répondre de leur acte. Ils encourent une peine de 20 ans au plus conformément aux dispositions de l’article 235 du Code pénal en vigueur.