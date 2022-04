Libreville: plus de 17 millions de passagers transportés en 20 mois par Transurb 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans un entretien accordé au mensuel les Echos de l’Économie, Joël Lehman Sandoungout, directeur général de Trans’Urb, a indiqué que la compagnie de transport terrestre dont il a la charge transporte gratuitement en moyenne 50 000 personnes par jour depuis avril 2020. La direction générale plaide pour un renforcement du parc automobile de la société.

Lancée en avril 2020 au plus fort de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la gratuité des transports terrestres et publiques assurée par la société Trans’Urb, annoncée dans le cadre des mesures d’aide d’urgence aux populations, a connu un succès. Selon Joël Lehman Sandoungout, depuis deux ans, Trans’Urb accuse un « engouement et une très forte fréquentation des populations qui empruntent gratuitement les bus au quotidien ».

Selon les révélations du directeur général de la société, Trans’Urb c’est une moyenne quotidienne de 50 000 passagers transportés par jour. Ce qui représente selon le décompte, plus de 17 millions de passagers transportés gratuitement en 2 ans de crise sanitaire. Tout récemment encore, le ministre des Transports Brice Constant Paillat a annoncé le maintien de cette gratuité au profit des populations. Joël Lehman Sandoungout fait toutefois savoir que « au moment venu nous reviendrons à la normalité ».



Trans’Urb, c’est un parc automobile composé de 210 bus, d’une capacité de près de 50 places pour les grands gabarits et de 30 places pour les plus petits, conduits par plus de 310 chauffeurs employés. Pour Joël Lehman Sandoungout, « ce parc doit être renforcé », afin de répondre plus efficacement à la demande des populations.