Libreville: ouverture du showroom de la marque d’alimentation gabonaise «Alix» par Fréquence Distribution

Lancée en septembre 2020, la société Fréquence Distribution a officialisé ce jeudi 1er septembre 2022 le lancement de sa marque de denrées alimentaires gabonaises « Alix ». Visant à doter les ménages de produits répondant aux normes internationales, ladite marque dont le showroom est situé au carrefour Léon Mba Hotel devrait notamment offrir aux clients une toute nouvelle expérience à des prix à la portée de tous et ce en pleine période de crise économique.

A l’aube de ses 2 ans d’existence et de présence sur le territoire, l’enseigne Fréquence Distribution vient de prendre un tournant décisif aussi bien dans son histoire que dans sa stratégie de développement. En effet, après l’avoir annoncé il y a quelques jours, Eyeghe Aliou, Directeur général de ladite société a évoqué « un grand jour », qui vient officialiser une avancée majeure dans le secteur de la grande distribution, par l’ouverture d’un premier showroom de la marque « Alix ».

Situé au Carrefour Léon Mba, ce magasin estampillé Alix, est le premier d’une longue série, puisque dans les années à venir d’autres verront le jour. Poursuivant sa politique dynamique d’expansion sur le territoire où il compte déjà de nombreux distributeurs dans plusieurs provinces. Fréquence Distribution fait donc son entrée dans un marché gabonais de la grande distribution en pleine mutation. Un ouf de soulagement dans la société actuelle en proie à de nombreuses inflations d’aliments essentiels au panier de la ménagère.



Un lancement pour lequel Michael Mendome Nze Ndzie, responsable des importations Fréquence Distribution n’a pas caché sa joie. « L’ouverture de ce showroom est l’innovation même si les produits Alix sont depuis bien longtemps sur le marché et disponibles sur tout le territoire national et même dans la sous-région. Ainsi il est désormais donné aux opérateurs économiques de se rendre sur place et d’acheter des produits tels que l’huile, les pâtes alimentaires, la mayonnaise ou encore des boîtes de sardines pour ne citer que ceux-là », a-t-il déclaré.

Il est important de savoir que si le marché local des pâtes alimentaires n’a pas subi d’inflation, c’est grâce en partie à cette entreprise qui n’a cessé non seulement d’alimenter le marché, mais également de pratiquer des prix défiant toute concurrence avec un produit de qualité premium.

Entre amélioration du confort, de l’expérience, de l’assortiment client, transition alimentaire et amélioration de la politique qualité, hygiène, sécurité, environnement (QHSE), ce lancement de la marque « Alix » devrait logiquement rencontrer l’adhésion des consommateurs. Face à l’inflation de certains produits indispensables au panier de la ménagère qui inquiète de plus en plus les populations, ce showroom est une réponse appropriée à la vie chère. Pour information, pour bénéficier des produits de Fréquence Distribution, les acheteurs en gros et demi-gros sont priés de les contacter sur le 065 92 59 71 et le 077 30 47 43.