Libreville: ouverture du magasin physique de la coopérative MAS et famille

C’est assurément une bonne nouvelle pour les amoureux de produits naturels. En effet, C’est au quartier London, situé dans le 4ème arrondissement de la ville de Libreville, que la Coopérative MAS et famille a ouvert ce vendredi 9 septembre 2022 son premier magasin physique. Après 8 ans d’activité sur internet, Léonie Andjayi, va désormais exposer ses créations à la vue de tous et ce, pour le bonheur du plus grand nombre.

Après avoir conquis le marché virtuel, Léonie Andjayi a décidé d’agrandir sa clientèle. Ce projet qui est parti d’un « refus de ne rien faire une fois sa retraite prise », a su faire son chemin depuis la vente en ligne jusqu’à l’ouverture de cette première boutique physique. Ainsi, c’est à London que les adeptes de produits naturels pour la peau et de bons plans ont pu découvrir le nouveau bébé de celle qui valorise bon nombre d’ingrédients locaux.

Une vue de quelques produits de la Coopérative Mas et Famille © GMT

Ce store sera l’occasion de mettre en avant une marque engagée qui fait la promotion du savoir-faire gabonais et le travail derrière chacune des réalisations cosmétiques. Ainsi, des savons à base de Nkumu, d’Okoumé, de charbon noir, du beurre de Moabi ou des jus et des thés aux différentes vertus seront exposés pour que le plus grand nombre puisse s’en procurer. Autant de bienfaits dont seront bénéficiés les personnes friandes de produits naturels du terroir.

Pour l’entrepreneure, à côté du travail acharné, c’est l’accomplissement de nombreuses prières. Se faisant, Léonie Andjayi ne compte pas s’arrêter en si beau chemin d’autant plus qu’elle emploie des jeunes compatriotes assurés et dont la retraite semble assurée. Une aubaine pour les 5 agents de MAS et famille. Consommer et exporter le made in Gabon au niveau local et international est la vision de cette marque qui promet de s’installer de façon pérenne et inonder le marché de ses produits pour le plus grand plaisir des consommateurs.