Libreville: Ouverture de l’atelier de la Confejes sur le volontariat et l’employabilité des jeunes

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 13 octobre 2021, la salle de conférence de l’hôtel Le Nomad a servi de cadre à un atelier de réflexion sur le thème « Volontariat et renforcement de l’employabilité des jeunes comme moyen de prévention et de lutte contre les fléaux notamment la covid-19 ». L’objectif de cette rencontre étant de mettre en place des mécanismes et textes, permettant de garantir une plus grande participation des jeunes au processus de développement national.

C’est en présence du secrétaire général du ministère des Sports, de la jeunesse chargé de la vie associative et le représentant de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports, de la francophonie (Confejes) que l’ouverture des travaux s’est faite. Ainsi durant trois jours, les participants à cet atelier vont se plancher sur diverses thématiques et fournir des mécanismes visant à faire participer les jeunes à tous les niveaux du développement social du pays.

Présent en sa qualité du représentant du ministre des Sports, Frédéric Ndounda, secrétaire général dudit ministère a évoqué l’importance d’une telle rencontre. « Ces assises sont en phase avec la vision des plus hautes autorités du pays, qui placent la formation professionnelle et l’employabilité des jeunes au cœur du développement de notre nation » a-t-il déclaré. Non sans ajouter que plusieurs initiatives seront prises au terme de ces jours de travail. Notamment, l’élaboration du document d’appui à la mise en place d’un dispositif national de jeunes volontaires.

Pour sa part, le représentant de la Confejes a rappelé que « le volontariat est d’autant plus pertinent aujourd’hui avec les grandes perturbations que connaît le monde avec la pandémie du covid-19. ». A cet effet, « il est important et nécessaire que les pratiques de lutte contre le coronavirus soient partagées et de voir la place que le volontariat peut ou doit jouer ».