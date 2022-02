Libreville: Nzeng-Ayong Dragages privé d’eau depuis 4 ans

Ecouter cet article Ecouter cet article

La Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), au grand désarroi des populations, remet le couvert avec ses coupures dans certains quartiers. Si dans certaines zones, la fourniture en eau semble aller bon train, au quartier Dragages dans le 6ème arrondissement de Libreville, les riverains sont toujours en attente de cette denrée depuis quatre ans sans qu’aucune solution ne soit trouvée.

Depuis des années, les délestages de la Société d’énergie et d’eau du Gabon sont devenus le quotidien des Gabonais. Mais celui qui sévit au quartier Dragages depuis quatre ans continue de marquer les esprits des riverains. Une situation qui contraint les populations à recourir à des particuliers pour se fournir en eau, devenue une denrée rare dans cette zone.

Interrogés, les riverains ne comprennent pas ce qui a conduit à cette situation. « Il y a quatre ans, on avait l’eau comme tout le monde puis la fréquence a changé et ça ne venait qu’aux alentours de 2 voire 3 heures du matin. Et un matin, plus rien. Nous sommes maintenant obligés d’aller dans d’autres quartiers pour avoir l’eau et la SEEG ne donne pas de suite à nos réclamations. Nous sommes donc livrés à nous-mêmes » a déclaré une des riveraines du quartier Dragages.

Seule possibilité pour les populations, recueillir l’eau de pluie en attendant que les choses reviennent à la normale ou de remplir des récipients où il y a des fuites. Toutefois, l’exaspération et la fronde généralisée depuis longtemps soulèvent indignations et protestations chez certains Gabonais concernant la SEEG. Laquelle devrait prendre ce problème à bras le corps afin de desservir aussi bien Dragages que d’autres quartiers du « Grand Libreville » dans la même situation en eau.