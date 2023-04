Libreville: 1 mort et plusieurs blessés dans un accident de circulation au Boulevard triomphale

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce dimanche 2 avril 2023, un grave accident de circulation s’est produit au boulevard triomphale Omar Bongo. Deux véhicules sont entrés en collision et un autre finit sa course dans une maison causant au passage un mort, plusieurs blessés et des dégâts matériels considérables.

C’est un dimanche de rameau marqué par un grave accident de circulation au boulevard Omar Bongo dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. En effet, trois véhicules sont entrés en collision dont l’un d’entre eux a terminé sa course sur le mur d’une maison, causant ainsi un mort, plusieurs blessés et des dégâts matériels.

Si pour l’heure, l’origine de cet accident n’a pas encore été déterminée, il n’en demeure pas moins que plusieurs personnes sont sorties gravement blessées et conduites dans une structure sanitaire la plus proche. Et ce, grâce à la promptitude de quelque bado venu secourir les accidentés.