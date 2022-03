Libreville: l’explosion d’une bouteille de gaz à l’origine du décès d’une jeune fille￼

Ecouter cet article Ecouter cet article

Didi Moutou, une jeune compatriote âgée de 17 ans est passée de vie à trépas, ce mercredi 16 mars 2022 au quartier PK 7 dans le 6ème arrondissement de Libreville. Un décès consécutif à l’explosion d’une bouteille de gaz butane, utilisée par un mécanicien afin de souder une pièce sur un véhicule.

Les faits se seraient déroulés le mercredi 16 mars 2022 au quartier PK 7 au lieu-dit « Marché du lit ». Aux environs de 17 heures, un mécanicien de la zone aurait effectué un dépannage sur un véhicule sur lequel il aurait tenté de souder une pièce. Pour ce faire, il aurait utilisé une bouteille de gaz butane, habituellement utilisée en cuisine. Non loin se trouvait la jeune Didi Moutou, assise sur un banc accompagnée d’un ami.

Ne se rendant pas compte du danger auquel il expose les riverains du fait de la non conformité du matériel utilisé, le mécanicien aurait poursuivi son opération. Quelques minutes plus tard, une détonation aurait retenti. Alertés par le bruit, les riverains vont constater les dégâts tant matériels qu’humains au nombre desquels Didi Moutou et son ami.

Transportée d’urgence à l’Hôpital d’instruction des armées Omar Bongo Ondimba (HIAOBO), la jeune fille va succomber de ses blessures graves, tandis que le jeune serait entre la vie et la mort. Le mécanicien quant à lui n’a subi que des petites lésions. Ce dernier a été appréhendé par les autorités judiciaires. Une enquête devrait être ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire.