Libreville: les militantes du parti «Les Démocrates» outillées sur les stratégies d’implantation des mouvements politiques

Ce samedi 16 juillet 2022, le parti politique, « Les Démocrates » a servi de cadre à un séminaire de formation des partisans à Libreville dans la province de l’Estuaire. Un événement qui a particulièrement été marqué par l’allocution du président de cette formation Guy Nzouba Ndama qui s’est exprimé sur la nécessité d’avoir des membres dévoués sans manquer de réaffirmer la volonté de son parti à poursuivre le combat pour le changement et l’alternance.

Si cette rencontre a été agrémentée par l’organisation d’un atelier destiné aux militantes, avec comme thématique « la stratégie de structuration et d’implantation des mouvements politiques ». Occasion pour les membres de cette formation politique d’outiller les adhérentes afin que ces dernières puissent convaincre le plus grand nombre à se rallier à la cause qui est la leur, le combat pour le changement et l’alternance.

A cet effet, le 5ème vice-président de « Les Démocrates » a réaffirmé l’engagement du parti à accentuer le combat pour l’alternance. « l’objectif de cette formation et d’outiller nos militantes afin que leur mouvement participe à l’exercice de leurs activités. Cela passe par la structuration du mouvement et l’implantation de notre mouvement politique afin de recruter le plus grand nombre de femmes démocrates mais aussi d’autres adhérents pour qu’ils s’engagent à la cause de notre parti politique » a-t-il déclaré.

Profitant de l’occasion, le vice-président de Les Démocrates a décliné la feuille de route pour la redynamisation du parti et son implantation sur l’ensemble du territoire. Par ailleurs, l’homme politique a affirmé la détermination à œuvrer pour le changement et l’alternance. Il a pour ce faire indiqué l’ensemble des actions menées ces dernières années et qui prouve à suffisance leur ancrage au sein de l’opposition républicaine, ouverte au débat et à l’éthique du dialogue mais ferme sur les principes.

