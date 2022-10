Libreville: les mairies paralysées par une grève des agents municipaux

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 17 octobre, les agents municipaux de Libreville ont lancé une grève générale illimitée. En effet, une montée au créneau s’explique par le mutisme de la présidente du conseil municipal, Christine Mba Ndutume épouse Mihindou après une grève qui peine depuis plus de trois mois à répondre à leur revendications. Un mouvement d’humeur qui a entraîné la paralysie totale des mairies d’arrondissements.

Depuis plusieurs jours, les usagers peinent à recourir aux services des mairies de la commune de Libreville. Et pour cause, les agents de la municipalité ont décidé de barricader les entrées principales des mairies, en instaurant un service minimum d’une heure dès ce lundi 17 octobre. Une situation qui est consécutive au non-respect du cahier de charge déposé depuis plusieurs mois sur la table du maire de la commune de Libreville.

Au nombre des revendications des agents de la mairie de Libreville on peut citer entre autres la régularisation des situations administratives des agents, le départ des fonctionnaires de la mairie, la revalorisation des salaires et le règlement de l’ardoise due à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). «C’est inadmissible que quelqu’un travaille pendant 30 voire 40 ans et qu’à la fin, il ne puisse rien percevoir alors qu’il a cotisé toute sa vie pour s’assurer une bonne retraite, la mairie est gérée par les fonctionnaires et non les agents municipaux. Il faut qu’ils partent de la mairie », ont-ils déclaré.

Pour rappel, au cours de la journée d’hier, les agents avaient déjà ouvert le portail central de l’hôtel de ville, en attendant la rencontre avec le gouverneur de la province de l’Estuaire, Marie Françoise Dikoumba. Une réunion avortée qui a donc conduit au durcissement du ton des agents grévistes.