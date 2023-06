Libreville : Les habitants de La Peyrie privés d’eau depuis près d’un an

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les nombreuses interruptions d’eau dans le Grand Libreville plongent depuis plusieurs années les habitants de la capitale gabonaise dans le désarroi. C’est le cas notamment du quartier La Peyrie, situé dans le 3ème arrondissement de Libreville. Et pour cause, les coupures sont légion au grand dam des habitants. Une situation alarmante en 2023, que la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) semble prendre à la légère, et ce, malgré les nombreuses relances et plaintes.

Décriées par les populations, les nombreuses coupures d’eau de la SEEG ont à nouveau fait des siennes. En effet, ladite société, privée depuis près d’un an les populations du quartier La Peyrie dans le 3ème arrondissement de Libreville de la commune de Libreville. Une situation fustigée par les riverains et qui n’a toujours pas trouvé son épilogue malgré les nombreuses interpellations des consommateurs pour déplorer la pénurie qui varie d’un jour à un autre.

La situation s’empire avec le temps

Auparavant limitées à une demi-journée, les conditions se détériorent, variants de 3 à 4 jours, voire plus, les riverains ne savent plus à quel saint se vouer. « C’est en 2022 que l’interruption d’eau a commencé à durer plusieurs jours. Avant, il n’y avait pas d’eau en journée, mais le soir, obligatoirement, ça revenait », rapporte un riverain. On observe, de ce fait, une dégradation de la distribution d’eau qui s’étend de plus en plus au fil du temps.

Rappelons qu’un projet d’amélioration a été lancé en mars 2021,financé par la Banque Africaine de Développement. Il s’agit du programme intégré d’alimentation en eau potable et l’assainissement de Libreville, visant à « garantir, à l’horizon 2025, un accès universel, durable à l’eau potable et à l’assainissement dans un cadre de vie sain et amélioré, sur l’ensemble du territoire national ».

En outre, à la porte de la date prévue d’achèvement du PIEPAL, le Gouvernement Gabonais et la SEEG, une fois de plus à la traîne, demeurent silencieux, du fait que de nombreux quartiers ne sont pas encore alimentés en eau potable. Privés d’eau sans qu’aucune explication ne soit donnée par ladite société, unique entité en charge de la distribution de cette denrée essentielle dans le pays, les populations vivent avec le manque criant de ce qui est devenue une ressource rare.

Aicha MINKOH

Journaliste stagiaire