Libreville: les agresseurs au couteau du PK6 interpellés

6 compatriotes dont les âges varient entre 18 et 24 ans ont été arrêtés par les éléments des Forces de sécurité de la capitale gabonaise ce vendredi 1er juillet 2022. La bande avait été signalée après une vidéo dans laquelle on voit des jeunes garçons agresser un individu à l’aide d’un couteau et ce en plein jour au lieu identifié comme étant le « petit marché du PK6 ».

Les actes de délinquance font désormais partie du quotidien de tout riverain librevillois. Réputé chaud, le quartier PK6 dans le 3ème arrondissement de Libreville, a une nouvelle fois été le théâtre d’une scène rocambolesque. En effet, 3 jeunes hommes ont dans une vidéo devenue virale, agressé un individu avant de sortir une arme blanche avec laquelle ils ont menacé les personnes qui ont tenté de les arrêter.

La nouvelle sillonnait déjà tous les arcanes des commissariats de Libreville sur la présence d’individus armés de couteaux qui terrorisaient les riverains du PK6 dans le 3ème arrondissement de Libreville. Saisie par les plaintes des victimes, la Direction de la sûreté urbaine a entrepris des investigations poussées avec des infiltrations pour déceler la bonne information. C’est ainsi qu’après quelques heures seulement d’enquête, 6 jeunes hommes ont été appréhendés.

Au cours des investigations, les pandores ont été intrigués par des traces de sang conduisant à une maison abandonnée. Les agents de police y ont retrouvé des vêtements maculés de sang, correspondant à ceux portés par les braqueurs au moment de la commission de l’acte. Les 6 hommes arrêtés sont tous connus des fichiers de la police pour des faits similaires. Le procureur de la République a été saisi et les mis en cause sont actuellement placés en garde à vue à la Direction de la sûreté urbaine.

