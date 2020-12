Libreville: le Tout Puissant Akwembé offre cadeaux et réjouissances aux enfants du 3ème arrondissement

De retour sur l’échiquier du football national depuis un peu plus d’un an après plusieurs années d’inactivité, le Club de Montagne Sainte entend désormais s’inscrire sur la durée notamment en misant sur la formation des jeunes. Dans cette optique, son président Melvin Indjendjet Gondjout, a tenu à partager ambition, réjouissance et cadeaux, aux enfants de Montagne Sainte, durant ce week-end de noël.

De nouveau actif depuis le mois d’août 2019 grâce à l’implication d’un nouveau management, porté notamment par Melvin Indjendjet Gondjout son nouveau président, le Tout Puissant Akwembé entend désormais s’inscrire dans la durée. Pour ce faire, le club de Montagne Sainte, pensionnaire de 2ème division, a décidé de miser sur la formation des jeunes. Jeunes qui étaient d’ailleurs au cœur de son activité relative aux festivités de noël.

En effet, réunis au siège social du club ce samedi 26 décembre dans le cadre des célébrations du week-end de noël, le président du TPA et son board, ont en marge d’une remise de cadeaux aux enfants du 3ème arrondissement de la commune de Libreville, profité de l’occasion pour réaffirmer leur ambition. Ambition « renforcée par la présence en tour préliminaire de la Champion’s League Africaine cette saison de Bouenguidi Sport » comme l’a souligné Melvin Indjendjet Gondjout.



Désireux de « partager ce moment de réjouissance aussi bien avec les familles de joueurs que les familles de la commune », cette célébration marquante, aura donc permis de mettre en lumière les aspirations de ce club mythique du football gabonais. Reste désormais pour ses dirigeants, à les matérialiser à travers des investissements judicieux et des actions fortes, gage de stabilité, de continuité et d’excellence.