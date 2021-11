Libreville: le Samu social inaugure le premier centre de néonatalogie gratuit au Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

Seul organe de prise en charge médicale gratuite des populations au Gabon, le Service d’aide médicale d’urgence (SAMU) social gabonais s’engage dorénavant à lutter contre les décès prématurés de nourrissons. Pour ce faire, le Dr. Wenceslas Yaba a inauguré,le vendredi 05 novembre dernier, le premier centre de néonatalogie gratuit sis au quartier dit Cité mebiame.

C’est une nouvelle qui a été accueillie avec faste par les parents et futurs parents. En effet, le Samu social gabonais vient de leur offrir le tout premier centre de néonatalogie gratuit. Un outil indispensable dans la prise en charge des nourrissons qui a officiellement vu le jour le vendredi 5 novembre dernier au cours d’une cérémonie qui a été marquée par la présence de son coordinateur général le Dr. Wenceslas Yaba.

Occasion pour le premier responsable de cette structure de décliner la portée de cette action de portée sociale. « Il y a trop d’enfants qui meurent parce qu’il manque de couveuse en Afrique, et le Gabon ne fait pas exception, nous avons décidé humblement de trouver des couveuses, des tables radiantes, d’oxygène et tout le matériel de réanimation néonatal et les professionnel qui vont avec pour sauver la vie de ces nouveau-nés » a indiqué le Dr. Wenceslas Yaba.

S’en est suivie la visite dudit centre doté de 10 couveuses, une ambulance spécialisée avec couveuse mobile, 3 tables radiantes et dispose également d’une photothérapie. Il s’agit de la première du genre sur le continent. Et ce, d’autant plus que la fourniture de service de néonatalogie en l’occurrence l’accès gratuit de couveuses devrait avoir un impact direct sur l’incidence de la mortalité infantile dans notre pays. Un pan de la santé publique qui coûte un bras aux parents. Vivement un bon usage de cette structure par les populations.