Libreville: le rond-point de Nzeng-Ayong nettoyé pour la fête de la musique

Longtemps restée en abandon avec comme corollaire des immondices qui trônaient en son sein, la fontaine du rond-point de du quartier Nzeng-Ayong dans le 6ème arrondissement vient de faire peau neuve. Une action menée sur instruction des autorités municipales, d’autant plus que le ledit lieu doit accueillir la dernière étape des festivités de la fête de la musique.

Instauré par les autorités municipales de la capitale gabonaise, cette action a pour objectif de donner une image plus attrayante à la ville et surtout à ses lieux publics. C’est donc fort de cela que des agents ont été dépêchés sur place afin de procéder au nettoyage de la fontaine située au rond-point de Nzeng-Ayong et de ses environs.



Il faut souligner que ce lieu était devenu depuis plusieurs années, un véritable dépotoire à ciel ouvert car fréquenté par les populations riveraines et les élèves des lycées environnants. C’est donc pour pallier cette situation qui devenait intenable et qui faisait tâche dans ce quartier que lesdits travaux ont été réalisés. « Depuis des années qu’on parle de son entretien c’est aujourd’hui qu’ils ont enfin nettoyé parce qu’il y aura la fête de la musique. L’action est certes à louer mais on espère qu’elle se poursuivra pour éviter que le lieu ne soit à nouveau un cluster de bactéries » a déclaré un des habitants du quartier.

Ainsi, les agents à pied d’œuvre ont non seulement procédé au vidage du bassin de la fontaine et à son nettoyage. Ils ont également débroussaillé l’herbe qui avait presque envahi ce lieu. Une action qui devrait permettre de rendre le rond-point de Nzeng-Ayong plus attrayant et qui devrait être pérenne afin de toujours garder ce lieu propre, pour le bonheur des populations.

