Libreville: le bassin versant de Nzeng-Ayong, nouveau couloir de la mort?

« La route du développement passe par le développement de la route », énonce une légendaire formule bien africaine. Cette maxime semble avoir été appliquée au quartier Nzeng-Ayong dans le 6ème arrondissement de la commune de Libreville. En effet, suite à l’aménagement du bassin versant de ce quartier, de nombreux commerçants y ont établi leurs activités commerciales, transformant cette zone en véritable fourmilière la nuit venue.

La construction du bassin versant traversant de part et d’autre le quartier Nzeng-Ayong a contribué au lancement de nombreuses activités économiques. En effet, de nombreux opérateurs économiques exerçant principalement dans l’alimentation de rue y prolifèrent. Ainsi à la nuit tombée, les nombreux kiosques désormais transformés en débits de boissons deviennent des lieux de rassemblement pour les populations.

Pour les riverains, la construction de ce bassin versant a permis la relance du secteur de la nuit, qui depuis plus d’un an, peine à se relancer en raison des mesures gouvernementales de lutte contre le covid-19. « C’est incroyable, ce bassin versant a inéluctablement apporté un développement certain dans cette zone. C’est grâce à ce canal que nous avons eu la vision de créer ce business. Chaque dimanche par exemple, cet endroit est bondé de monde » a déclaré le gérant de l’un des débits de boissons longeant le canal à nos confrères de L’Union.

Par ailleurs, tenanciers et jeunes du quartier ont mis en place une ONG. Laquelle permettrait d’assurer la sécurité des clients mais aussi de la propreté des lieux. Des initiatives qui contribuent à garder propres les lieux environnant le bassin versant. Gageons toutefois que le respect des gestes barrières soit de mise afin de ne pas faire de ce nouveau « coin chaud », un des clusters de propagation du covid-19.