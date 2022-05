Libreville: l’association Réveil, la main à la pâte pour l’assainissement du carrefour Rio

Ecouter cet article Ecouter cet article

Initiée en 2010 par le chef de l’Etat Ali Bongo pour fédérer les Gabonaises et les Gabonais autour des valeurs de solidarité et de partage, la Journée citoyenne a été une fois de plus respectée en différé ce samedi 21 mai 2022 par l’association « Réveil » du côté du carrefour Rio dans le 2ème arrondissement de Libreville. Les membres de ladite plateforme ont débouché une buse et un canal rempli d’ordures. Ils ont été aidés par les jeunes dudit quartier pour assurer la propreté de leur milieu.

C’est réunis autour des responsables de la plateforme associative « Réveil » que les jeunes du quartier Rio ont honoré à la traditionnelle journée citoyenne mise en branle il y a 12 ans par le chef de l’État Ali Bongo Ondimba. Placée sous le signe du volontarisme, l’initiative était l’occasion pour l’ensemble des membres de contribuer de manière significative à l’assainissement de l’environnement au carrefour Rio. Et ce, avec l’aide des jeunes riverains venus leur prêter main forte.

Une initiative solidaire qui n’a pas manqué d’être saluée par les populations. « Cette journée de nettoyage est l’occasion pour nous de fédérer les jeunes et de montrer notre dynamisme. Notre quartier est surtout connu pour son banditisme et on voulait montrer une autre image des habitants de Rio » a déclaré Christ Evan Nzamba Nzamba, représentant des jeunes. Vivement que ce type d’actions soient perpétuées par les autres plateformes associatives qui gagneraient à avoir un impact social immédiat et aux effets bénéfiques pour tous.

Occasion pour le Secrétaire général de ladite association d’appeler les riverains à adopter des comportements citoyens pour le bien de tous. « J’invite les populations à plus de civisme en faisant des gestes simples au quotidien. On travaille à mettre sur pied une campagne de sensibilisation pour garder l’environnement sain et ce qui s’est passé aujourd’hui dans ce quartier devra se poursuivre avec l’association Réveil aussi bien à Libreville qu’à l’intérieur du pays conformément à la volonté du président de la République », a-t-il indiqué. Non sans avoir précisé que le bon citoyen n’attend pas une date pour l’être.