Libreville: l’association Réveil en soutien aux populations de Nkembo

C’est dans le cadre de leurs diverses activités auprès des populations que les membres de l’association Réveil ont récemment effectué une descente sur le terrain au quartier Nkembo dans le 2ème arrondissement de la commune de Libreville. Occasion pour les membres de ladite plateforme de procéder à la construction et l’inauguration d’une passerelle piétonne pour les habitants dudit quartier.

C’est un véritable ouf de soulagement pour les riverains du quartier Nkembo dans le 2ème arrondissement de Libreville qui ont bénéficié du soutien de l’association Réveil. En effet, répondant aux différentes plaintes des populations, les membres de ladite plateforme ont procédé à la construction d’une passerelle piétonne. Laquelle permettra de rallier sans embûche les différentes zones de Nkembo-Nord Sotega au grand soulagement des populations.

L’action a été saluée par les populations du quartier en tête desquelles l’auxiliaire de commandement, Martin Nzoghe Tome. Lequel a tenu à remercier l’association Réveil pour cette dotation qui vient à point nommé et qui évitera de nombreux calvaires durant la prochaine saison de pluie. Un geste qui s’inscrit dans la droite ligne des valeurs de solidarité et d’entraide et qui vient prouver une fois de plus les valeurs de solidarité prônées par cette plateforme.

La journée a été agrémentée par des échanges avec les populations du quartier Nkembo nord Sotega. Lesquelles ont soumis plusieurs autres difficultés auxquelles elles sont confrontées et dont l’association Réveil a pris acte. Pour les membres de la plateforme, la construction de cette passerelle pourrait devenir une tradition qui rentre dans le cadre des missions qu’elle s’est donnée. Vivement que ce type d’actions soient perpétuées par les autres plateformes associatives qui gagneraient à avoir un impact social immédiat et aux effets bénéfiques pour tous.