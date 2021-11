Libreville: las d’attendre le paiement de son loyer, un bailleur s’installe chez son locataire

Ecouter cet article Ecouter cet article

Un bailleur aurait récemment décidé d’élire domicile à la terrasse de son locataire au quartier Sotega dans le 2ème arrondissement de la commune de Libreville. Une situation consécutive au non-paiement de deux mois de loyer, rapportent nos confrères du quotidien L’Union dans la livraison du lundi 8 novembre 2021.

Selon le récit du quotidien L’Union, les faits se seraient déroulés au courant de la semaine dernière au quartier Sotega dans le 2ème arrondissement de la commune de Libreville. Ce jour-là, las d’attendre les promesses de son locataire qui lui doit deux mois de loyer, un bailleur aurait décidé d’élire domicile à la terrasse de ce dernier jusqu’à ce que la totalité de la somme impayée lui soit versée.

Une situation consécutive au non-respect du délai donné par le locataire. Lequel aurait refusé de libérer la maison au vu de son « incapacité à régler sa dette ». Selon nos confrères de L’Union, « un ultimatum que le locataire a refusé d’exécuter lui avait été donné. Il aurait ainsi expliqué à son bailleur les difficultés qu’il rencontre à son travail non sans promettre de régler à 70 % les arriérés de loyers à la fin du mois de novembre ».

Par ailleurs, si le père de famille a avoué qu’il avait enregistré un retard sur son paiement de loyer, le bailleur s’est quant à lui, a balayé d’un revers de la main la proposition d’accepter 70% de la somme. Un refus qui peut s’expliquer par les difficultés des deux parties surtout en cette période de crise sanitaire liée au covid-19.

Vivement que les plus hautes autorités judiciaires s’y penchent au plus vite mais aussi que le gouvernement puisse trouver le juste milieu favorisant les rapports entre bailleur et locataire en ce temps de crise sanitaire liée au Covid-19. Gageons qu’un compromis sera trouvé pour que ce genre de scène ne se reproduise plus.