Libreville: lancement de l’opération de pose de vignettes aux couleurs de Moov Africa Gabon Telecom

C’est ce mercredi 21 avril 2021 que s’est tenue dans les jardins de l’Hôtel de ville de Libreville, la cérémonie de lancement de l’opération de pose de vignettes sur les véhicules à usage de transport de personnes et de marchandises dans l’espace urbain. Un événement qui s’inscrit dans le cadre du partenariat désormais solide entre la mairie centrale et le leader de la téléphonie mobile au Moov Africa Gabon Telecom.

C’est en présence du Directeur général de Moov Africa Gabon Telecom Abderrahim Koumaa et du maire central de Libreville Eugène Mba qu’a eu lieu la cérémonie de lancement de l’opération de pose de vignettes sur les véhicules à usage de transport de personnes et de marchandises. Cette tradition initiée en 2015 est issue du partenariat noué entre les deux entités pour le bien des populations notamment les transporteurs urbains.

Lors de son allocution, l’édile de la commune de Libreville a rappelé l’intérêt de cette cérémonie pour le développement de la municipalité qu’il a la lourde charge de diriger. « Je voudrais rappeler que cette cérémonie a lieu à un moment où nous avons résolument inscrit notre action dans la définition de nouvelles formes de collaborations à même d’accroître nos capacités de financement et l’optimisation de nos recettes pour mieux répondre aux attentes de nos populations de plus en plus jeunes »,a indiqué Eugène Mba.

En réaction, Abderrahim Koumaa, a loué le pragmatisme de ce partenariat public-privé qui va cette année, être orienté dans le sens de l’épanouissement des jeunes. « La pose symbolique des vignettes est un élément de notre partenariat qui est corrélé par des projets qu’on définit avec la mairie au service des citoyens […] Cette année, on discute des projets autour de la création d’espaces de détente pour que la jeunesse puisse s’épanouir. Ce projet nous tient à cœur et nous l’espérons à Libreville dans un délai raisonnable et maîtrisé », a précisé le Directeur général de Moov Africa Gabon Telecom. La cérémonie s’est achevée par la pose symbolique de vignettes sur quelques taxis.



Pour information, plusieurs acteurs dudit secteur ont été conviés à l’événement, il s’agit notamment du président du syndicat des transports urbains Jean Robert Menie et des maires d’arrondissements de Libreville. Il faut noter que la vignette 2021 portera non seulement les armoiries de la ville, mais aussi le logo de l’entreprise assorti du slogan « faisons de Libreville, une ville écologique ». Toute chose qui démontre l’engagement du leader de la téléphonie mobile au Gabon de demeurer un partenaire de choix et une entreprise citoyenne.