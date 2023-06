Libreville : lancement de la 3ème édition des Sameau le 6 juillet prochain

Ecouter cet article Ecouter cet article

La structure GabKulture Events a procédé, ce jeudi 29 juin 2023, au lancement de la 3eme édition du salon des métiers de l’audiovisuel et du numérique (Sameau). À cet effet, Jennifer De Mayombo a indiqué que cette rencontre se tiendra du 6 au 8 juillet prochain sous le thème « Déontologie et Éthique des médias numériques en période électorale au Gabon ».

Initié par GabKulture Events avec le soutien conjoint des ministères de la Communication et de la Culture et des Arts, le salon des métiers de l’audiovisuel et du numérique rouvrira bientôt ses portes. C’est ce qu’a annoncé le comité d’organisation dirigé par Jennifer De Mayombo ce jeudi 29 juin 2023. Un 3ème acte qui aura lieu du 6 au 8 juillet prochain au musée national du Gabon.

Placée sous le thème « Déontologie et Éthique des médias numériques en période électorale au Gabon », cette édition rassemblera l’ensemble des professionnels de la communication et du numérique au Gabon. Plusieurs ateliers et panels meubleront cette initiative. Aussi, permettra aux participants de s’armer pour les échéances électorales avenir « mieux traiter l’information, savoir comment la collecter à quelle moment la diffuser ».

Il faut souligner que durant ces 3 jours, les enfants âgés de 10 à 17 ans pourront participer. Leur formation sera axé sur l’initiation au Mojo encore appelé mobile journalisme et des travaux de peinture. Une plateforme qui permettra selon Jennifer De Mayombo aux enfants de développer leur connaissances et décupler leur intelligence grâce à ces rudiments octroyés sur smartphones.

Rappelons que le Sameau est la première plateforme qui rassemble l’ensemble des professionnels de la communication et du numérique au Gabon. Il vise à renforcer les capacités des amateurs, passionnés et professionnels de la communication, de susciter des vocations, de valoriser les médias locaux et d’échanger sur les perspectives d’avenir de ces derniers. Le Sameau est « encore ouvert pour les différents partenaires ».