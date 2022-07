Libreville: l’ambassadeur du Maroc en soutien à la lutte contre l’insalubrité

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 25 juillet 2022, l’ambassadeur du Maroc au Gabon, Abdellah Sbihi a procédé à la remise d’un important don de matériels et d’équipements de nettoyage au maire de la commune de Libreville Christine Mba Ndutume. Il était question pour le diplomate marocain d’apporter son soutien à la lutte contre l’insalubrité dans la capitale.

C’est au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée à l’Hôtel de ville de Libreville que l’ambassadeur du Maroc au Gabon Abdellah Sbihi a tenu à apporter sa contribution dans la lutte contre l’insalubrité dans la capitale gabonaise. Cette action s’inscrit dans le cadre des relations bilatérales entre le Gabon et le Royaume chérifien.

Une dotation composée essentiellement de bacs à ordures, des brouettes, de balais brosses, de pelles, mais également de râteaux. Du matériel destiné aux agents du service hygiène et assainissement de la mairie et qui devrait servir à rendre plus efficaces leurs actions sur le terrain.

Un geste louable qui n’a pas manqué d’être salué par l’édile de la commune de Libreville qui s’est dite « Très reconnaissante » et satisfaite des relations bilatérales qui existent depuis plusieurs années entre le Gabon et le Royaume du Maroc.



Pour sa part, l’ambassadeur a une fois de plus magnifié les liens de fraternité entre le peuple gabonais et marocain « Cette contribution est le reflet de l’excellence des relations bilatérales et des liens séculaires et exemplaires d’amitié et de fraternité profondes unissant nos peuples » a-t-il déclaré.