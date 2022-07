Libreville: la Polyclinique Dr. Chambrier inaugure son centre de Néphrologie et d’Hémodialyse

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 14 juillet 2022, la Polyclinique Dr. Chambrier par l’entremise de sa Directrice Générale, le Dr. Marceline Aworet Chambrier épouse Alawoe a procédé à l’inauguration du centre de Néphrologie et d’Hémodialyse de cet établissement hospitalier. Cette inauguration s’inscrit dans la volonté de cette structure d’améliorer la prise en charge de l’insuffisance rénale qui constitue un soutien supplémentaire aux populations concernant l’importance de cet organe d’épuration qu’est le rein.

Depuis sa création, la Polyclinique Dr. Chambrier est un pôle majeur dans le domaine de la santé au Gabon. Elle est réputée pour son expertise médicale, la qualité de ses soins, son accueil et sa disponibilité pour tous. C’est donc dans l’optique d’apporter des prestations sanitaires de qualité aux personnes souffrant d’insuffisance rénale, qu’elle a procédé ce jeudi 14 juillet 2022 à l’ouverture de son nouveau centre de Néphrologie et d’Hémodialyse sur son site, sis au quartier Montagne Sainte.

Occasion pour le Dr. Marceline Aworet Chambrier épouse Alawoe de réaffirmer la volonté de la structure hospitalière qu’elle dirige d’être un soutien pour les populations notamment en matière d’accès aux soins. « C’est animé par la volonté d’une meilleure prise en charge de nos patients qu’en ce jour, notre établissement se dote d’une nouvelle unité de soins : le service de néphrologie et hémodialyse qui désormais ouvre ses portes au sein de notre Polyclinique et va permettre d’améliorer l’offre de soins en direction de nos patients que ce soit à Libreville ou sur l’ensemble du territoire national ». Non sans ajouter que les prix des séances de dialyse prendront en compte les feuilles de soins CNAMGS.

Une vue de l’assistance © Willy photographie

Il faut souligner que le bâtiment abritant ledit centre met à disposition sur 3 niveaux plusieurs espaces dont 3 salles de dialyse regroupant 15 générateurs, plusieurs salles de soin, des salles d’observation et des salles de repos et un service néphrologie. Bénéficiant d’installations de pointe et de dernière génération, le centre est conçu pour assurer une qualité de soins optimales tout en veillant au confort des patients.

Ce bâtiment, conçu pour une capacité d’accueil de 200 personnes et partiellement construit en rez de jardin, a permis d’optimiser une zone inexploitée jusqu’alors. Ce nouveau pôle, dont la façade principale est orientée vers une nouvelle voie d’accès, se veut indépendant tout en s’inscrivant dans l’extension des services de la Polyclinique chambrier.

