Libreville: la passerelle de Plein ciel transformée en depotoire

Inaugurée le samedi 16 septembre 2017, la passerelle piétonne de Plein Ciel dans le 5ème arrondissement de Libreville a été une solution à la problématique des accidents enregistrés depuis des années dans cette partie de la voie express. 5 ans après son ouverture au grand public, l’infrastructure est transformée en dépotoire par certains riverains.

Si lors de son inauguration, elle a permis de réduire de manière significative les cas d’accidents dans cette zone, permettant aux usagers de traverser en toute sécurité, cette passerelle, la première du genre à Libreville, est désormais réduite à l’état de poubelle. Et pour cause, certains riverains empruntant cette passerelle y jettent leurs détritus et ordures menager.

En effet, si la problématique des inondations de cette infrastructure est de plus en plus mise en avant, un autre phénomène vient donner un visage peu reluisant à cette passerelle. Aux marches d’escalier, il s’est formé une poubelle géante qui empêche les usagers de circuler en toute sécurité. Un problème de santé publique causé par l’incivisme des populations.

Malgré la présence d’un bac à ordures à moins de 50 mètres de la passerelle, les populations font malheureusement le choix de déverser leurs ordures au bas de l’infrastructure. « C’est vraiment déplorable de voir ce genre de scène alors qu’il y a un bac à ordures pas très loin de là », s’est insurgé une riveraine.



Certes, les pouvoirs publics ont une obligation de gestion efficace des ordures ménagères mais cette responsabilité doit également interpeller les populations qui doivent garder leur environnement sain. Les habitants du quartier Plein ciel et ses environs sont donc appelés à plus de discipline quant à l’utilisation dont fait l’objet la passerelle piétonne.