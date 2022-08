Libreville: la mairie débarrasse le domaine public des épaves de voitures

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’insalubrité dans la capitale gabonaise est un problème qui mérite l’attention des pouvoirs publics. Si pour le commun des habitants, cette question renvoie le plus souvent aux ordures ménagères, le phénomène des garages à ciel ouvert qui ne cessent de prendre de l’ampleur affecte lui la propreté de la ville. Ils sont non seulement une source d’insalubrité mais aussi un problème de santé publique. C’est pour pallier cela que la mairie de Libreville a lancé ce lundi 8 août 2022, une opération visant à débarrasser le domaine public des véhicules abandonnés.

Les garages installés anarchiquement dans la quasi-totalité des quartiers sont une source d’insalubrité non négligeable. Ces derniers rétrécissent la voie publique et perturbent également la circulation. Dans le cadre de l’embellissement de la capitale gabonaise, la municipalité s’active. L’édile de la capitale gabonaise, Christine Mba Ndutume a informé le jeudi 4 août dernier les particuliers et les opérateurs économiques, qu’une opération d’enlèvement des véhicules abandonnés, en réparation et d’épaves sur le domaine public sera menée à compter du lundi 8 août dans la commune de Libreville.

Suite au danger et à l’insalubrité que constituent les véhicules abandonnés, une opération de ramassage des épaves a débuté dans la commune de Libreville. « Ce, conformément aux dispositions de le l’arrêté N°001/2000 du 01 février 2000 portant règlement sanitaire d’hygiène et de salubrité publique pour la Commune de Libreville et les textes modificatifs subséquents. A cet effet, il est accordé un délai de 48 heures, à compter de la date de signature du présent communiqué, aux propriétaires des véhicules concernés de procéder à leur enlèvement », a sommé Serge William Akassaga Okinda, 1er maire adjoint de la commune de Libreville.

Une initiative louable, mais qui n’en est pas à son coup d’essai. Pour information, depuis plusieurs années, les différentes équipes qui se sont succédée à la tête de la mairie de Libreville ont souvent initié de telles opérations coup de poing. Mais les véhicules abandonnés, en réparation et d’épaves ont toujours repris le droit sur le domaine public. Tout porte à croire que Christine Mba Ndutume veut faire de son projet de nettoyage et d’assainissement de la ville une réalité pérenne. Christine Mba Ndutume, maire de Libreville va-t-elle réussir où plusieurs autres ont échoué? C’est la grande question.