Libreville: «La Folie», le lycéen au couteau de Diba-Diba écroué à Sans Famille

Jonah Jean-Paul Eyebe Lendoye, un compatriote âgé de 20 ans, plus connu sous le pseudonyme de « La Folie », et élève en classe de 3ème au Lycée Diba-Diba a récemment été écroué à la prison centrale de Libreville dite « Sans Famille ». Ce dernier était activement recherché à la suite d’une attaque au couteau dont il s’était rendu auteur à l’encontre d’un autre apprenant du lycée public Ba Oumar, rapporte le quotidien L’Union.

Les violences en milieu scolaire sont un véritable problème de société au Gabon depuis des années, et à Libreville en particulier. Dernier fait en date, l’arrestation de Jonah Jean-Paul Eyebe Lendoye plus connu sous le pseudonyme de « La Folie », élève en classe de 3ème au Lycée Diba-Diba. Ce dernier avait fait un tollé sur la toile dans une vidéo dans laquelle on le voyait agressé au couteau, un apprenant du lycée Ba Oumar. Une situation pour laquelle, un avis de recherche avait été lancé par les services judiciaires de la capitale gabonaise.

Après quelques jours de cavale, c’est à Owendo chez un ami auprès de qui Jonah Jean-Paul Eyebe Lendoye avait trouvé asile qu’il sera neutralisé. C’est d’ailleurs son hôte qui aurait amené les pandores chez lui. Une fois interceptés, les éléments de la gendarmerie l’ont mis à la disposition de la police judiciaire. Ce dernier devra répondre de ses actes devant la justice. Par ailleurs, il semblerait que « La Folie » soit bien connu des services pénitentiaires.



En effet, en 2019, Jonah Jean-Paul Eyebe Lendoye aurait séjourné à la prison de Gros-Bouquet pour vol de téléphone portable. Présenté devant le procureur de la République, « La Folie » a été écroué à la maison d’arrêt de Libreville dit « Sans Famille » en attendant d’être fixé sur son sort. Une situation regrettable pour celui dont les parents espéraient un nouveau départ mais a préféré s’illustrer par une attitude répréhensible.