Libreville: la fête de Noël célébrée dans la gaieté au sein de la section PDG Gabon store

Le vendredi 25 décembre dernier les responsables de la Fédération Bussial du 1er siège du 5ème arrondissement de Libreville du Parti démocratique gabonais (PDG) ont procédé à la remise de cadeaux aux enfants de la section Gabon store dans le cadre de la célébration de la fête de Noël. Un geste qui s’inscrit dans la volonté de cette structure de base d’être au plus proche de ses militants et faire preuve de solidarité surtout dans ce contexte de crise sanitaire.

Cette cérémonie initiée par le membre du Comité central Eric Reynard Ndama en présence du secrétaire de section Hamed Thibaut Veli Mabadi en présence du secrétaire fédéral Ernest Nzamba Mamboundou, était l’occasion de célébrer la fête de Noël avec les enfants des militants de ladite structure. Un moment de partage qui cadre avec l’appel à la solidarité du président de cette formation politique Ali Bongo Ondimba.

Après le mot de circonstanciel secrétaire de section qui a tenu à saluer l’organisation de cette cérémonie qui est la première du genre et qui dénote de l’importance qu’accorde l’initiateur au lien de fraternité qui doit guider chaque militant du « parti de masse ». Ainsi, c’est un peu plus d’une cinquantaine de cadeaux qui ont été distribués non seulement aux enfants de militants mais aussi à certains riverains.



Pour sa part Eric Reynard Ndama a rappelé que ce geste s’inscrit essentiellement dans la droite ligne de la politique sociale impulsée par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, surtout dans ce contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. « Malgré la crise, nous avons pensé qu’il était nécessaire de nous retrouver pour célébrer en famille cette fête », a-t-il indiqué.